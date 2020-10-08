Сергей Цивилев - на вопрос «Комсомолки»: Культурный кластер в Кемерове будет достроен. Фото: Кадр видео пресс-конференции/ Кузбасс 1

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопрос «Комсомольской правды» - Кемерово» в ходе отчетной пресс-конференции о судьбе культурного кластера, который строится в областном центре.

Глава региона отметил, что это президентская программа, поэтому кластер будет построен и работы должны быть проведены на самом высоком уровне.

- Кластер возводится в Ленинском районе Кемерова. По сути, это будет новый красивый современный студенческий город. Первая очередь будет запущена к 300-летию Кузбасса, первые студенты начнут обучение в следующем году, - сообщил Сергей Цивилев. - Эта работа должна быть синхронизирована с вводом Театра оперы и балета. Планируется, что это произойдет в 2023 году, площадь театра будет больше запланированной.

Что касается самого театра, то планируется, что он простоит не один десяток лет, поэтому он будет красивым и современным. Утверждение его проекта находится в завершающей стадии, при этом площадь культурного учреждения будет больше, чем предполагалось изначально. В ближайший месяц эти вопросы будут урегулированы.

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