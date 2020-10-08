Еще 168 кузбассовцев заболели коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вновь в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. На утро 8 октября еще у 168 человек подтвердился этот диагноз.

По данным оперативного штаба, еще у 168 кузбассовцев тесты на коронавирус оказались положительными. В общей сложности число заболевших достигло 11 361 человек. Из них 3324 человека получают лечение в инфекционных стационарах и под наблюдением врачей. Кроме того, на 14-дневной изоляции дома, в инфекционных стационарах и в обсерваторах находятся 2589 человек.

Также зафиксированы новые случаи выздоровления. По данным оперативного штаба, за сутки выздоровели 67 человек. В общей сложности число выздоровевших достигло 7902 человек. К сожалению, выросло и число умерших среди пациентов с коронавирусом. О смерти еще четырех человек стало известно на утро 8 октября. В общей сложности число умерших достигло 135 человек.