Причину смерти четверых кузбассовцев с коронавирусом назвал оперштаб Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вновь выросло число смертей среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб.

У трех пациентов ковидария – жителя Ленинск-Кузнецкого 1977 года рождения, жительницы Белова 1958 года рождения и жительницы Киселевска 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Еще у одного пациента – кемеровчанина 1952 года рождения – также развилась полисегментарная пневмония. При этом болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

В общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом достигло 135 человек.

Отметим также, что за минувшие сутки выявили еще 168 больных коронавирусом. Общее число заболевших - 11 361 человек. Из них 3324 находятся в инфекционных стационарах, а 7902 человека уже выхдоровели и выписаны из больниц. О пследних 67 случаях выздоровления стало известно утром 8 октября.