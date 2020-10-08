Названы территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких территориях выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Сводку на утро 8 октября опубликовал оперативный штаб области.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 43, Кемерово - 41, Ленинск-Кузнецкий - 24, Белово - 13, Мыски - 11, Киселевск, Беловский и Таштагольский районы - по шесть, Новокузнецкий район - три, Анжеро-Судженск, Полысаево, Юрга и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - по два, еще по одному случаю - в Березовском, Калтане, Краснобродском, Осинниках, Гурьевском, Яйском и Яшкинском муниципальных округах.

Таким образом, общее число заболевших достигло 11 361. Выздоровели за сутки 67 пациентов, а всего 7902.В инфекционных больницах остаются 3324 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2589 человек.