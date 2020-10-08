Сергей Цивилев сообщил о сроках вакцинации от коронавируса. Фото: кадр видео пресс-конференции/ Кузбасс 1

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопрос о сроках вакцинации населения от коронавируса. Он был задан в ходе пресс-конференции 8 октября.

-Вакцина только-только появилась, и при этом производится ее на сегодня очень мало. Чтобы получить серьезный эффект, нужно привить 50, а лучше 60 процентов населения — как в случае с вакцинацией от гриппа. Тогда мы получим устойчивый эффект от этой прививки. Пока что возможности промышленности это делать не позволяют, выпускать в таких количествах вакцину. Правительственные квоты позволяют привить от коронавируса только те группы граждан, чья работа связана с опасностью заболевания коронавирусом.

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