Губернатор рассказал о готовности Юргинской ТЭЦ к зиме. Фото: Пресс-служба Юрмаша

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о готовности Юргинской ТЭЦ к отопительному сезону. По его словам, станция вызывает опасения у властей, хотя ситуация на ней обстоит лучше, чем в прошлом году.

- Юргинская ТЭЦ – это действительно очень болезненный вопрос. В прошлом году осенью мне приходилось самому неоднократно выезжать и в ручном режиме принимать решения, чтобы она обеспечивала население теплом. Но с проблемами при подготовке к зиме мы столкнулись не только там, в 2018 год мы зашли с 11 территориями, не готовыми к отопительному сезону, потом их число сократилось до шести, в прошлом году – до трех. Сейчас наша задача – сделать так, чтобы паспорта готовности получили все территории. Что касается Юрги, то в прошлом году мы юридически разделили Юрмаш и Юргинскую ТЭЦ, чтобы не смешивать проблемы предприятий. На станции сейчас идет оформление паспорта готовности, положительное заключение можно получить при готовности объекта на 95 процентов, сейчас 83. Но время пока есть, и вопрос с обеспечением жителей теплом будет решен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Кузбасса рассказал о газификации Анжеро-Судженска

Во время пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс» жители Анжеро-Судженска поинтересовались, когда же в их городе проведут газификацию. Губернатор региона дал ответ на этот вопрос. (подробности)

Сергей Цивилев рассказал о судьбе объездной дороги вокруг Кемерова

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о судьбе объездной дороги вокруг Кемерова. Сейчас ее проект находится в Главгосэкспертизе. (подробности)

Сергей Цивилев - на вопрос «Комсомолки»: Культурный кластер в Кемерове будет достроен

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопрос «Комсомольской правды» - Кемерово» в ходе отчетной пресс-конференции о судьбе культурного кластера, который строится в областном центре. (подробности)

На кузбасских стройках возник дефицит специалистов из стран СНГ

В Кузбассе реализуются нацпроекты «Демография» и «Образование», в рамках которых возводятся здания новых образовательных и дошкольных учреждений. Не помешает ли реализации проектов коронавирус, рассказал Сергей Цивилев. (подробности)

О миллиардном дефиците бюджета в Кузбассе сообщил Сергей Цивилев

Во время пресс-конференции "700 дней. Строим Кузбасс", которая состоялась 8 октября, Сергей Цивилев сообщил о миллиардном дефиците областного бюджета. (подробности)

Сергей Цивилев сообщил о стабилизации второй волны коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о стабилизации второй волны коронавируса. В регионе приступили к очередному снятию ограничительных мер. (подробности)

О закрытии Кемерова на карантин рассказал Сергей Цивилев

Во время пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс» губернатор ответил на вопрос, будут ли закрывать областной центр на карантин. (подробности)

Власти Кузбасса рассмотрят вопрос об открытии кинотеатров и театров

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что в ближайшее время будет рассматриваться открытие в области кинотеатров и театров. Глава региона ответил на вопрос в ходе традиционной отчетной пресс-конференции 8 октября. (подробности)