Губернатор Кузбасса рассказал о газификации Анжеро-Судженска. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Во время пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс» жители Анжеро-Судженска поинтересовались, когда же в их городе проведут газификацию. Губернатор региона дал ответ на этот вопрос.

- Газификация Анжеро-Судженска – процесс очень интересный, нами поддерживается. Он должен идти в строгом соответствии и синхронной работой по строительству своих сетей «Газпромом». Поддержка «Газпрома» в этом отношении есть, и мы сейчас как раз занимаемся проработкой проекта и включением плана в бюджет «Газпрома», чтобы он строил свою часть газификации, а мы – свою, - так ответил на этот вопрос Сергей Цивилев.

Так же губернатор сделал акцент на том, что этот проект нужен не только обычным жителям города. Он даст возможность развития промышленным предприятиям города. А то, насколько быстро будет проходить газификация, зависит не только от кузбасских сластей, но и от «Газпрома». На настоящий момент подписано соглашение, которое выполняется обеими сторонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор рассказал о готовности Юргинской ТЭЦ к зиме

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о готовности Юргинской ТЭЦ к отопительному сезону. По его словам, станция вызывает опасения у властей, хотя ситуация на ней обстоит лучше, чем в прошлом году. (подробности)

Сергей Цивилев рассказал о судьбе объездной дороги вокруг Кемерова

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о судьбе объездной дороги вокруг Кемерова. Сейчас ее проект находится в Главгосэкспертизе. (подробности)

Сергей Цивилев - на вопрос «Комсомолки»: Культурный кластер в Кемерове будет достроен

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопрос «Комсомольской правды» - Кемерово» в ходе отчетной пресс-конференции о судьбе культурного кластера, который строится в областном центре. (подробности)

На кузбасских стройках возник дефицит специалистов из стран СНГ

В Кузбассе реализуются нацпроекты «Демография» и «Образование», в рамках которых возводятся здания новых образовательных и дошкольных учреждений. Не помешает ли реализации проектов коронавирус, рассказал Сергей Цивилев. (подробности)

О миллиардном дефиците бюджета в Кузбассе сообщил Сергей Цивилев

Во время пресс-конференции "700 дней. Строим Кузбасс", которая состоялась 8 октября, Сергей Цивилев сообщил о миллиардном дефиците областного бюджета. (подробности)

Сергей Цивилев сообщил о стабилизации второй волны коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о стабилизации второй волны коронавируса. В регионе приступили к очередному снятию ограничительных мер. (подробности)

Власти Кузбасса рассмотрят вопрос об открытии кинотеатров и театров

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что в ближайшее время будет рассматриваться открытие в области кинотеатров и театров. Глава региона ответил на вопрос в ходе традиционной отчетной пресс-конференции 8 октября. (подробности)

Закроют ли школы Кузбасса на карантин из-за коронавируса

Один из вопросов на пресс-конференции, которая состоялась 8 октября, касался процесса обучения в школах. Сергей Цивилев рассказал, будут ли дополнительные каникулы и отправят ли школьников на карантин. (подробности)