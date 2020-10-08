Стали известны сроки открытия бассейна «Лазурный» в Кемерове Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Стало известно, когда в Кемерове завершится ремонт бассейна «Лазурный». Об этом в ходе пресс-конференции рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, бассейн должен был открыться еще 1 сентября, однако горожане этого так и не дождались. Губернатор отметил, что финансировать работы область не может, так как спортивный объект находится в частной собственности. У самого инвестора тоже возникли проблемы, так как источник, который изначально хотел спонсировать ремонтные работы, в последующем отказался от проекта.

-Я пригласил собственника к себе. Он сказал, что все будет делать сам. Начали решать проблемы с чашей — все делают на самом современном уровне. Потом начали вскрывать потолки — обнаружились проблемы с перекрытием. Начали делать экспертизу этого перекрытия, оказалось, что нужно его усилить, - отметил Сергей Цивилев.

Собственник, по сообщению Сергея Цивилева, заверил, что запланированные работы будут завершены к 300-летию Кузбасса.

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