Интернет-банк Россельхозбанка вошел в ТОП-10 рейтинга Markswebb

Интернет-банк Россельхозбанка вошел в ТОП-10 по результатам ежегодного исследования Markswebb Internet Banking Rank 2020, став одним из самых эффективных для решения ежедневных задач по управлению финансами. За год интернет-сервис РСХБ поднялся в рейтинге на 9 позиций.

Аналитики агентства отметили динамичное развитие сервисов Россельхозбанка. Так в дистанционных каналах обслуживания РСХБ появились возможности совершать переводы через систему быстрых платежей, заключать договоры на обслуживание в рамках брокерских счетов или индивидуальных инвестиционных счетов, проверять и оплачивать штрафы ГИБДД, а также другие функции.

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