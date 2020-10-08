«Вертолетовские» вымогатели предстанут перед судом в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Начались судебные слушания по уголовному делу участников преступного сообщества «Вертолетовские» в Новокузнецке. Каждому из них грозит немалый уголовный срок.

Организатора преступного сообщества и его подельников обвиняют в грабежах, мошенничестве, вымогательствах и ношении огнестрельного оружия без соответствующего разрешения. К слову, в ходе следствия оказалось, что совершать преступления членам ОПС помогали еще 18 человек. Двое из них заключили досудебное соглашение, двое – скрываются от следствия, остальные предстанут перед судом. Каждому грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 34-летний начальник охраны одного из новокузнецких предпринимателей организовал группу из охранников торговых баз, кафе и ночного клуба. Они вовлекали в совершение преступлений новых участников, пропагандировали жизнь «по понятиям». Местом для встреч и обсуждения преступных планов группировка выбрала кафе на Вертолетной площадке.

Члены ОПС вымогали крупные суммы у горожан за «неправильное поведение», фальсифицировали признание в наркоторговле и угрожали распространить его, заставляли потерпевших брать кредиты и отдавать им имущество. Аргументом при любых возражениях становилось огнестрельное оружие и побои.Кроме того, они инсценировали серию ДТП, чтобы потом получил страховые выплаты.

- В ходе следствия проведены судебные экспертизы, опрошены более 100 свидетелей. Объем уголовного дела составил 88 томов. Потерпевшими признаны восемь физических и шесть юридических лиц. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 5 100 000 рублей. Для его возмещения наложен арест на имущество обвиняемых, отметил начальник ОИОС ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Игорь Ситдиков.

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