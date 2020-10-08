Россельхозбанк: внедрение цифровых технологий – ключевой драйвер рынка агрострахования

Ключевой тенденцией является внедрение методов дистанционного, в том числе космического, мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий. Другим направлением цифровизации становится удаленное обслуживание клиентов. Об этом рассказал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин в ходе круглого стола «Сельскохозяйственное страхование. Потенциал развития» в рамках выставки «Золотая осень-2020», которая проходит 7-10 октября при поддержке Россельхозбанка.

В числе основных тенденций развития рынка Сергей Простатин отметил рост застрахованных площадей наряду с увеличением страховых премий, а также повышение доли небольших хозяйств в числе клиентов страховых компаний. При этом, если крупные холдинги стремятся установить невысокий – порядка 10 процентов - уровень страховой франшизы, малые и средние игроки рынка предпочитают более высокие размеры франшизы. Страхователи стремятся выбрать пакет наиболее актуальных для них страховых рисков с учетом профиля деятельности сельхозпредприятий и природно-климатических особенностей региона присутствия.

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