В Новокузнецке двое мужчин расчленили знакомого за неприятный запах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новокузнецке вынесен приговор двум мужчинам за то, что они убили и расчленили знакомого. На преступление их толкнул неприятный запах.

В январе прошлого года двое жителей Кузнецкого района 37 и 47 лет выпивали вместе, когда младший из собутыльников пожаловался второму на неприятный запах, который исходит из той части дома, где проживает сосед по 3-квартирному частному дому. Он попросил друга помочь ему разобраться с неряшливым жильцом.

Когда входные двери нежданным визитерам не открыли, они сами взломали дверь прихваченным с собой металлическим ломом. В жилище сначала избили 69-летнего хозяина руками и ногами, а затем стали душить его. От действий осужденных потерпевший скончался на месте.

- Обвиняемые решили скрыть следы преступления, они разделили тело потерпевшего на части и вынесли его, оставив в безлюдном месте - недалеко от предприятия. Через несколько дней его работники обнаружили останки потерпевшего и вызвали следственно-оперативную группу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность погибшего, а затем и круг его общения. Подозреваемые были задержаны и заключены под стражу. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил каждому из обвиняемых 14 лет в колонии строгого режима.