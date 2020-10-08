Россельхозбанк разработал «торговую карту мира» для развития экспорта продукции АПК

Его доклад был посвящен взаимосвязи международного банкинга и экспорта продукции АПК.

«Мы проанализировали весь спектр внешнеторговых операций наших клиентов, проранжировали торговые потоки Российской Федерации, выявили основные и наиболее перспективные направления экспорта. В итоге получилась «карта мира», с учетом которой мы выстроили свою стратегию принятия рисков на иностранные банки, которые обслуживают покупателей продукции наших клиентов, – сообщил в своем выступлении Кирилл Лёвин. – С учетом этой карты мы предлагаем финансовые услуги, которые позволяют нашим клиентам снизить и даже полностью исключить свои риски по сделке, обеспечить своевременное поступление выручки. Благодаря этому компании-экспортеры могут расширять круг контрагентов-покупателей и укреплять свои позиции на зарубежных рынках сбыта».

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