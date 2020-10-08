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Кузбасский чиновник заплатит 500 тысяч рублей за взятку

Мужчина зарабатывал преступным путем несколько лет
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасский чиновник заплатит 500 тысяч рублей за взятку

Кузбасский чиновник заплатит 500 тысяч рублей за взятку

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кузбассе чиновник заплатит штраф 500 тысяч рублей за получение взятки. Зарабатывал преступным путем мужчина несколько лет.

В Юрге состоялся суд на 36-летним работником городской администрации. Как было установлено, в апреле 2015 года он, будучи организатором праздничных фейерверков на городских праздниках, встретился с руководством фирмы, с которой мэрия ранее уже сотрудничала. Чиновник предложил фирме заключать договоры на поставку и демонстрацию фейерверков только с ней, в взамен попросил 10 процентов от суммы каждого заключенного договора.

-Руководство фирмы согласилось с условиями, и в последующем на карту родственника осужденного после каждого заключенного договора поступали денежные средства, - рассказали подробности в СУ СКР по Кемеровской области. - В общей сложности с 2015 по май 2018 года мужчина заработал преступным путем 90 тысяч рублей.

Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ и передали следственным органам. С ними чиновник сотрудничать не захотел, как и признавать свою вину.

Суд, рассмотрев все собранные материалы дела, назначил мужчине штраф в размере 500 тысяч рублей, а также лишил права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на два года.

Криминал