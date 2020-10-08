В Кузбассе снова заработали детские игровые комнаты и развлекательные центры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе разрешили снова начать работу детским игровым комнатам и развлекательным центрам. Сделать это можно при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемических требований.

Согласно распоряжению, подписанному губернатором Сергеем Цивилевым, в одной группе должно быть не более 10-15 детей в зависимости от площади помещения, но не более 1 человека на 4 квадратных метра. При этом массовые мероприятия в таких центрах по-прежнему проводить запрещается.

Инвентарь в игровых комнатах должен дезинфицироваться дваждыв день, а каждые два часа обязательно проветривание помещения. Если такой возможности технически нет, то должно присутствовать оборудование для обеззараживания воздуха.

Также ограничивается доступ в детскую игровую комнату и развлекательный центр лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением родителей или лиц, их заменяющих, и лиц, осуществляющих работы по ремонту и обслуживанию оборудования детской игровой комнаты, детского развлекательного центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Цивилев сообщил о стабилизации второй волны коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о стабилизации второй волны коронавируса. В регионе приступили к очередному снятию ограничительных мер. (подробности)

Больных коронавирусом лечат за пять дней в Кузбассе

В четверг, 8 октября, во время пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, сколько свободных мест осталось в инфекционных больницах и как сейчас лечат новых заболевших. (подробности)

Сколько свободных коек для больных коронавирусом осталось в Кузбассе

О том, сколько свободных коек для больных коронавирусом осталось в Кузбассе и есть ли резерв, рассказал во время пресс-конференции губернатор Сергей Цивилев. (подробности)

Сергей Цивилев рассказал об очередях в поликлиниках Кузбасса

В четверг, 8 октября, во время отчетной пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию с очередями в поликлиниках области. (подробности)

Кузбасские школьники могут пропускать пять дней учебы без справки

Школьники Кузбасса могут пропустить пять дней учебы без предоставления справки из поликлиники. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в ходе отчетной пресс-конференции 8 октября. (подробности)

Закроют ли школы Кузбасса на карантин из-за коронавируса

Один из вопросов на пресс-конференции, которая состоялась 8 октября, касался процесса обучения в школах. Сергей Цивилев рассказал, будут ли дополнительные каникулы и отправят ли школьников на карантин. (подробности)