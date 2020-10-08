Кемеровская больница просит помощи в доставке врачей до пациентов. Фото: Областная детская клиническая больница/ Instagram

В Кемерове детская больница просит помощи у волонтеров в доставке врачей до пациентов. С каждым днем нагрузка на медков возрастает колоссально.

-Волонтеры, откликнитесь! Выполняя свой врачебный долг, педиатры всех наших поликлиник стараются справиться с работой, объем которой растет с каждым днем. Наши пациенты особенные - это дети. И врачи-педиатры пешком доходят до дома каждого маленького пациента, которому необходима их помощь. Однако пациентов, обратившихся в поликлиники, - все больше. Количество вызовов на дом растет! И зачастую от последнего больного врач выходит уже после девяти часов вечера. А ведь практически все наши педиатры – женщины. Они тоже чьи-то мамы, которых ждут дома. И мы обращаемся за помощью! – написали врачи Областной детской клинической больницы в официальном Instagram учреждения.

Водителей, которые не останутся равнодушными в сложившейся ситуации, и готовых выйти на смену вместе с педиатрами, просят откликнуться по адресам и телефонам поликлиник:

-(384-2) 68-00-10

проспект Ленинградский, 12

-(384-2)35-28-55

улица Тухачевского,4

-(384-2) 39-03-34

проспект Михайлова,7

-(384-2) 37-79-73

улица Тухачевского, 27