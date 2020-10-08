В Кемерове неожиданно выпал град Фото: Ирина АВТУШКО

В Кемерове в четверг неожиданно выпал град. Об этом сообщают очевидцы.

Осадки горожане заметили вечером, около 19.00. До этого в течение дня в областном центре несколько раз шел небольшой снег. На кадрах видны мелкие градины, не более 2-3 миллиметров в диаметре, которые падают на землю.

Напомним, осенью и даже летом жители и Кемерова, и других территорий области не раз наблюдали град. В отдельных случаях он был крупным, размером практически с куриное яйцо.

По сообщению синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 9 октября, в столице Кузбасса ожидается -4… -6 градусов ночью и 0… +2 днем. Будет дуть западный ветер, ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, а днем он усилится до 7-12 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

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