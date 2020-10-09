Мужчину со шрамом разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

В Кемерове волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиск 51-летнего местного жителя. Пропавшему мужчине необходима помощь.

По данным волонтеров поисково-спасательного отряда, 51-летний кемеровчанин Игорь Шелепов ушел из дома 4 октября в неизвестном направлении, и с тех пор о его местонахождении и судьбе ничего не известно.

Приметы: рост 178 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые.

В день исчезновения был одет: черная куртка, синие джинсы, черные замшевые туфли.

Особые приметы: небольшой шрам над верхней губой.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поисках, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать то можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.