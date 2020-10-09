В Кузбассе произошло землетрясение. ФОТО: ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Алтае-Саянского филиала
Фото: Екатерина РОМАНОВА
Минувшей ночью в Кузбассе произошло землетрясение. Сейсмостанция зафиксировала его неподалеку от Малиновки.
Сейсмостанция зафиксировала подземный толчок в 3.32. Cамым близким от эпицентра населенным пунктом оказался поселок Малиновка. По данным ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Алтае-Саянского филиала, магнитуда толчка составила 2,2, что классифицируется как слабое землетрясение.
По наблюдениям сейсмологов, землетрясение носило природный характер. Жертв и разрушений нет. Отметим, что подобные землетрясения - как природного, так и техногенного характера - время от времени случаются в Кузбассе.
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