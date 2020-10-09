Жительница Кузбасса порезала мужа ножом за спрятанную зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт из-за денег случился в одной из кузбасских семей. Здесь за не полностью отданную зарплату 48-летняя женщина набросилась с ножом на супруга.

До того, как произошла трагедия, жительница Анжеро-Судженска вместе со своим 46-летним гражданским мужем употребляла крепкие напитки. Алкоголь пробудил в женщине давнюю обиду: сожитель отдавал ей не весь заработок. Женщина принялась упрекать возлюбленного в этом, а он в ответ принялся оскорблять ее. Словесная перепалка из-за утаенных доходов становилась все яростнее. Тогда горожанка схватила кухонный нож и ударила им сожителя в живот.

Мужчину позже доставили в больницу, и медики сообщили о характере ранения в дежурную часть полиции. Гражданской жене пострадавшего предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Анжеро-Судженский городской суд. В качестве максимального наказания санкции инкриминируемой статьи предусматривают 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.