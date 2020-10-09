В Кузбассе сотрудница банка оформила для себя кредит по документам клиентки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе работница одного из банков оформила кредит для себя, но использовала при этом документы клиентки. Обманным путем женщина смогла получить более 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Осинниках. Менеджер по продажам в отделении одного из банков отказала одной из обратившихся клиенток в кредитовании. А когда та ушла, оформила кредит на имя обманутой гражданки, подделав документы и совершив операцию открытия сберегательного счета. После этого злоумышленница зачислила кредитные средства на свой счет, сняла их через банкомат и стала тратить на личные нужды.

Когда сотрудницу банка задержали, она стала фигуранткой уголовного дела. Рассмотрев его, Осиниковский городской суд назначил мошеннице полтора года условного срока и обязал вернуть незаконно полученные 208 тысяч рублей пострадавшей клиентке.

Судебные приставы ознакомили женщину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания.

-Благодаря данным мерам принудительного характера задолженность была взыскана в полном объеме, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.