Кузбасские врачи рассказали, зачем при коронавирусе нужен аппарат ИВЛ

Кузбасские врачи рассказали, зачем при коронавирусе может понадобиться ИВЛ. Фото: Оперштаб Кузбасса

Врачи Кузбасса рассказали, в каких случаях заболевшему коронавирусом пациенту может понадобиться ИВЛ. Как правило, аппарат для искусственной вентиляции легких задействуют в тяжелых случаях.

По словам заместителя главврача по анестезиолого-реанимационной помощи Евгении Каменевой, при использовании ИВЛ пациент надевает специальную маску, ее фиксируют, и аппарат помогает человеку дышать под положительным давлением, вдувает необходимый дыхательный объем с определенным процентом кислорода.

- Если на этом фоне легкие пациента по-прежнему не справляются с насыщением крови кислородом, пациент переводится на искусственную вентиляцию легких, - сообщает специалист. - То есть нарастает одышка, снижается насыщение крови кислородом - меньше 90 процентов на фоне 100-процентной подачи кислорода, могут быть нарушения сознания. Такой пациент нуждается уже в инвазивной искусственной вентиляции легких. Она имеет свои осложнения, в том числе технического характера, тем более, если требуется экстренная интубация пациента и перевод на искусственную вентиляцию легких.

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