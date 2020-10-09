Еще три пациента скончались от коронавируса за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 9 октября стало известно еще о трех умерших кузбассовцах, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, с начала пандемии от коронавируса умерли 138 человек.

- У женщины 1966 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, ожирения и гипертонической болезни. У женщины 1947 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3-й степени. У мужчины 1951 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде постинфарктного кардиосклероза, гипертонической болезни, хронического обструктивного заболевания легких, - сообщает областной оперативный штаб Кузбасса.

Всего же за сутки в регионе заболели еще 169 кузбассовцев. Общее число заболевших достигло 11 530 человек. Из них 3389 получают необходимое лечение в инфекционных стационарах. Еще 8003 человека уже выздоровели и выписаны из больниц - о последнем 101 случае стало известно утром 9 октября.