169 новых случаев коронавируса выявлено в Кузбассе за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе коронавирусной инфекцией заболели уже 11 530 человек. О последних 169 случаях оперштаб сообщил утром 9 октября.

Также стало известно, что 101 пациент выздоровел и покинул стационары. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 8803 человека.

К сожалению, пополнилась печальная статистика - скончались еще три человека. У женщины 1966 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, ожирения и гипертонической болезни. У женщины 1947 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3-й степени.

У мужчины 1951 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде постинфарктного кардиосклероза, гипертонической болезни, хронического обструктивного заболевания легких.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 3389 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2478 человек.