Названы территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, в каких территориях за минувшие сутки появились новые заболевшие коронавирусом в Кузбассе. Оперштаб региона опубликовал сводку на утро 9 октября.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 36, Новокузнецк – 28, Киселевск – 13, Анжеро-Судженск – 12, Прокопьевск – 11, Междуреченск – 10, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецкий муниципальный район – по девять, Белово – восемь, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – пять, Березовский и Таштагольский район – по четыре, Осинники и Полысаево – по три, Беловский район, Топкинский и Яйский муниципальные округа – по два. Еще по одному случаю выявлено в Мысках, Мариинском районе, Ижморском, Кемеровском, Прокопьевском, Промышленновском, Юргинском и Яшкинском муниципальных округах.

Всего с начала пандемии заразились 11 530 человек. За минувшие сутки выздоровел 101 пациент, трое скончались. На данный момент медицинскую помощь получают 3389 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2478 человек.