В Кузбассе стартовала вакцинация от коронавиурса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе началась вакцинация от коронавируса. Об этом во время брифинга 9 октября сообщил министра здравоохранения региона Михаил Малин.

-Вчера первые добровольцы поставили прививку, чувствуют себя хорошо, пока никаких осложнений нет, - сообщил он. – Правительством Кузбасса подписано соглашение с Минздравом России о поставке вакцины от коронавируса до конца года. Как только будет поступать, будем провощить иммунизацию населения.

Михаил малин отметил, что в первую очередь будут вакцинироваться медработники и работники образования, то есть та категория граждан, которая наиболее уязвима для коронавирусной инфекции.

Если кто-то хочет стать добровольцев, то необходимо будет обратиться в поликлинику по месту жительства.