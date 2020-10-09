Новокузнечане устроили охоту на уток в центре города. ФОТО: кадр видео Инстаграм

Утки, живущие на реке Абе в Новокузнецке, стали жертвами злоумышленников. Семья новокузнечан ловила уток и складывала птиц в пакет.

Мужчина, женщина и, видимо, их ребенок ловили уток на набережной Абушки, возле моста на Металлургов. За этим занятием их застала местная жительница. Она проходила мимо вместе с сыном, когда заметила, как птиц приманивают, ловят и кладут в пакеты.

- Мы подошли ближе, у них уже было 4-5 штук, они при нас еще двух поймали! Ни стыда, ни совести… - сокрушается женщина. Также она отметила, что не знала, как ответить ребенку на вопрос, зачем уток складывают в пакет.

На видео, которое горожанка прислала в редакцию, запечатлено, как женщина в яркой куртке кормит уток хлебом. Так как в этом месте утки привычны к такому угощению, они доверчиво подходят и берут хлеб прямо из рук. В это время предприимчивая женщина хватает одну из птиц и засовывает ее в пакет. К слову, делает она это неторопливо, без лишней суеты и не травмируя - по крайней мере физически - птицу.

Зачем и кто именно ловил птиц, на данный момент неизвестно.