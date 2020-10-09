Россельхозбанк: внутренний аграрный туризм вырастет на 1-2 миллиона человек

Аграрный туризм обладает наибольшим потенциалом для развития в России. В условиях пандемии тренд на самостоятельные путешествия по стране усиливается, что может уже в ближайшей перспективе привести к увеличению числа людей, отдыхающих в сельской местности, на 1-2 миллиона человек в год. Это, наряду с другими мерами поддержки, приведет к ускоренному развитию инфраструктуры сельских территорий, рассказал Заместитель председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов в ходе выставки «Золотая осень – 2020». Мероприятие проходит 7-10 октября при поддержке Россельхозбанка.

В ходе своего выступления Денис Константинов отметил, что с учетом сохраняющейся недоступности ряда направлений для поездок за границу, можно прогнозировать снижение выездного туризма в 2020 году на 60-80 процентов.

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