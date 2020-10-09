В Кузбассе создан новый муниципальный округ Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе появился новый муниципальный округ. Закон о его создании приняли депутаты областного парламента.

Как следует из официального документа, опубликованного в электронном бюллетене регионального правительства, Тисульский район утратил свой прежний статус и отныне именуется Тисульским муниципальным округом:

«Преобразовать муниципальные образования, входящие в состав Тисульского муниципального района: Тисульское городское поселение, Белогорское городское поселение, Комсомольское городское поселение, Берикульское сельское поселение, Большебарандатское сельское поселение, Куликовское сельское поселение, Листвянское сельское поселение, Полуторниковское сельское поселение, Серебряковское сельское поселение, Тамбарское сельское поселение, Третьяковское сельское поселение, Центральское сельское поселение, Утинское сельское поселение - путем объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование и считать вновь образованное муниципальное образование Тисульским муниципальным округом (административный центр - поселок городского типа Тисуль)».

В числе прочего новым законом установлена численность депутатов Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа первого созыва - 15 человек. Срок их полномочий - пять лет.