В Кемерове загорелся 10-этажный жилой дом. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В пятницу, 9 октября, в Кемерове загорелся 10-этажный жилой дом. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы.

-Горят стены здания на Терешковои , 20, - гласил краткий комментарий к посту в одном из городских пабликов. На фотографии видно, что у многоэтажки, находящийся на противоположенной стороне от торгово-развлекательного центра «Лапландия», собралось несколько пожарных машин с высотными лестницами. «Жесть.... вот тебе и новые технологии... кирпичные дома раньше строили на века стояли», - прокомментировала кадры одна из пользовательниц.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, на фасаде здания случилось тление утеплителя. На месте работало несколько пожарных расчетов. Сейчас специалистам предстоит выяснить точную причину возгорания.