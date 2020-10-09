У туристов появились новые любимые маршруты путешествий

В этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые интересные маршруты. Фото: пресс-служба МегаФон

Пандемия и закрытие границ скорректировали отпускные планы россиян. По данным аналитиков МегаФона, в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые интересные маршруты - Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35 процентов.

Выводы были сделаны на основе анализа обезличенные данные о передвижении абонентов Мегафона в период летнего туристического сезона. Для этого были использованы инструменты Big Data. При этом в целом число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%.

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15 процентов меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25 процентов. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.