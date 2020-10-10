Для спасения других: Врачи просят перенесших COVID-19 кузбассовцев сдать плазму крови Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи Кузбасской клинической инфекционной больницы просят о помощи тех, кто уже переболел коронавирусом. Для этого нужно сдать плазму крови, которая выступит как иммунитет для новых заболевших.

-Применение донорской плазмы, забранной у лиц, выздоровевших от коронавирусной инфекции, показывает свою эффективность при лечении тяжелых случаев течения болезни, - отмечают сотрудники больницы на ее официальной странице в Instagram. - Антитела против коронавирусной инфекции выступают в качестве дополнительного иммунитета для тех, чей иммунитет по различным причинам не сработал на должном уровне.

Количество заболевших по-прежнему высокое, поэтому врачам сейчас очень нужен каждый донор. Люди, победившие болезнь, в силах помочь это сделать другим.

Сдать плазму можно по адресу в Кемерове: проспект Октябрьский 22 корп.7 «Кузбасский центр крови».

При себе иметь:

-выписку о перенесенной болезни COVID-19

-паспорт гражданина РФ

-СНИЛС

Получить ответы на интересующие вопросы, а также записаться на процедуру плазмафереза можно по телефону: 8 (384-2) 52-22-74

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