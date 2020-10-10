В Пятигорске восстановили аллею в память о жертвах в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Фото: Администрация Пятигорска

А Пятигорске восстановлена аллея, высаженная в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия произошла в марте 2018 года.

Как рассказали в мэрии города, молодые березы были высажены еще в апреде 2018 года, однако без должного ухода зачахли.

Это заметили жители микрорайона Белая Ромашка и через соцсети обратилась к главе Пятигорска Дмитрию Ворошилову. Взамен погибших деревьев было высажено 57 новых саженцев (на момент первой посадки еще не было известно, что жертв на самом деле 60 – прим. Ред.).

Восстанавливать аллею приехал Дмитрий Ворошилов, депутаты Думы Пятигорска, активисты Союза молодежи. При этом именно молодежь взяла на себя обязательство обеспечить «мониторинг приживаемости» деревьев, регулярный полив и уход. Березы подрастут, окрепнут и превратятся в аллею памяти для многих поколений пятигорчан.

- В наших сердцах по-прежнему болью и печалью отзывается трагедия в Кемерово. И это не просто деревья в парке. Это живой символ, который многие годы будет напоминать: нет ничего дороже человеческой жизни, - говорили участники акции.