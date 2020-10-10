Жители нескольких городов Кузбасса почувствовали землетрясение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером в пятницу, 9 октября, в Кузбассе произошло землетрясение. Его почувствовали жители сразу нескольких городов.
Согласно оперативной информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр с координатами 54.27 широты и 85.96 долготы находился на южной окраине Гурьевска. Магнитуда подземного толчка, который произошел в 17.08 по местному времени, составила 3,1.
Что касается происхождения землетрясения, то оно квалифицировалось как природное.
Несмотря на то, что эпицентр находился в Гурьевске, толчки почувствовали жители других территорий, например, Белова и поселка Бачатский в Беловском районе.
Оперативная сводка. Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»