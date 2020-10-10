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Жители нескольких городов Кузбасса почувствовали землетрясение

Оно произошло вечером в пятницу, 9 октября
Мария КОЛОСОВА
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Жители нескольких городов Кузбасса почувствовали землетрясение

Жители нескольких городов Кузбасса почувствовали землетрясение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 9 октября, в Кузбассе произошло землетрясение. Его почувствовали жители сразу нескольких городов.

Согласно оперативной информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр с координатами 54.27 широты и 85.96 долготы находился на южной окраине Гурьевска. Магнитуда подземного толчка, который произошел в 17.08 по местному времени, составила 3,1.

Что касается происхождения землетрясения, то оно квалифицировалось как природное.

Несмотря на то, что эпицентр находился в Гурьевске, толчки почувствовали жители других территорий, например, Белова и поселка Бачатский в Беловском районе.

Оперативная сводка. Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»

Оперативная сводка. Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»