Жители нескольких городов Кузбасса почувствовали землетрясение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 9 октября, в Кузбассе произошло землетрясение. Его почувствовали жители сразу нескольких городов.

Согласно оперативной информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр с координатами 54.27 широты и 85.96 долготы находился на южной окраине Гурьевска. Магнитуда подземного толчка, который произошел в 17.08 по местному времени, составила 3,1.

Что касается происхождения землетрясения, то оно квалифицировалось как природное.

Несмотря на то, что эпицентр находился в Гурьевске, толчки почувствовали жители других территорий, например, Белова и поселка Бачатский в Беловском районе.