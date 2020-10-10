Мэр Кемерова ответил на жалобы жителей о нехватке угля. Фото: Илья Середюк/ vk.com

Мэр Кемерова Илья Середюк ответил на жалобы жителей о невозможности получить угля для отопления частного сектора зимой. По его словам, сейчас этот вопрос решен.

Глава города подвел итоги работы за прошедшие дни в традиционном обзоре «Кемерово. Неделя». Один из вопросов касался обеспечения углем домов частного сектора, особенно в правобережной части города.

-В соцсетях и при личном приеме я получаю много обращений о трудностях по обеспечению углем именно этой части города. Действительно, вопрос актуальный. Иного источника теплоснабжения кроме как уголь нет. Была сложная ситуация с тем, что закрывался склад по обеспечению углем правобережной части города. Мы вмешались в эту ситуацию, и в итоге в городе возобновил работу угольный склад на улице Игарской 7а. И в прежнем режиме работает склад на улице Мартемьянова, 80. Кроме того, с понедельника начнут работу еще да новых угольных склада – на улице Попова 32а и проспекте Кузнецком 127/3. Региональная энергетическая комиссия уже утвердила тарифы для этих компаний на поставку угля до кемеровчан.

По поводу доставки и оплаты угля можно обратиться по следующим адресам и телефонам:

-проспект Кузнецкий, 98, телефон: (384-2) 28-83-89;

-улица 40 лет Октября, 13, телефон: (384-2) 25-34-04