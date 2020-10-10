В Кемерове начали наказывать строителей за грязь на колесах техники. Фото: Илья Середюк/ vk.com

В Кемерове строителей начали наказывать за грязь на колесах техники. Об этом в обзоре «Кемерово. Неделя» рассказал мэр города Илья Середюк.

В областном центре продолжается контроль загрязнения строительной техникой проезжей части. Еще в начале сентября застройщикам власти направили рекомендательные письма с требованием установить специальные мойки для колес. Часть компаний откликнулись на этом, а часть проигнорировали обращение.

-Поэтому мы обратились к ГИБДД для того, чтобы включить уже другие рычаги воздействия на нерадивых застройщиков. Есть статья 12.33 КоАП РФ «Создание помех в дорожном движении, в том числе загрязнением дорожного полотна». За это время было привлечено к ответственности 18 водителей, а также возбуждено три дела в отношении юридических лиц, - рассказал Илья Середюк. - Мы считаем, что это только начало работы. В этом направлении мы будем усиливать меры в отношении застройщиков, которые не выполняют рекомендации.