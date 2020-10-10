Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 10 октября. Согласно полученным данным, в Кузбассе скончались еще три пациента.

Как рассказали в штабе, У женщины 1952 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения третьей степени. У женщины 1962 года из Белова рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1959 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся инфарктом миокарда. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета.

Также стало известно, что за сутки заболело еще 170 человек, общее число зараженных с начала пандемии достигло 11 700 человек. Выздоровело 102 пациента, общее число покинувших стационары с середины весны составило 8105 человек.

— Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 3454 больных коронавирусом, - добавили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2899 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе врачи не приехали к 3-летнему ребенку из-за большой нагрузки

В социальных сетях активно обсуждалась ситуация, когда врачи скорой помощи не смогли приехать к трехлетнему ребенку с высокой температурой. Родителям пришлось самостоятельно везти его в больницу, правда приняли их только в третьей по счету. Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин объяснил это сильно возросшей нагрузкой на медиков.(подробности)

Более 120 объектов закрыли в Кузбассе за месяц из-за угрозы коронавируса

В Кузбассе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрыто более 120 различных объектов. В них нарушались санитарно-эпидемиологические требования.(подробности)

Власти Кузбасса рассмотрят вопрос о возобновлении работы бассейнов

Власти Кузбасса рассмотрят вопрос о возвращении к работе бассейнов, закрытых из-за пандемии коронавируса. Совещание, на котором будет обсуждаться этот вопрос, состоится на следующей неделе.(подробности)

В Кузбассе переболевшим коронавирусом окажут психологическую помощь

Кузбассовцам, которые переболели коронавирусом, планируется в ближайшем будущем оказывать психологическую помощь. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Малин.(подробности)

Переведут ли кузбасских школьников на удаленку

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, уйдут ли кузбасские школьники на удаленку. Такую возможность прокомментировала начальник отдела эпиднадзора регионального ведомства Маргарита Новоселова.(подробности)

Роспотребнадзор объяснил уход лицея в Новокузнецке на досрочные каникулы

Роспотребнадзор Кузбасса прокомментировал уход лицея № 34 в Новокузнецке на досрочные каникулы. Ранее в социальных сетях и среди родителей учеников появилась информация, что в лицее коронавирусом заболели учителя.(подробности)

Сколько школ и вузов переведены на дистанционное обучение в Кузбассе

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько школ, отдельных классов, детских садов, учреждений профессионального и дополнительного образования переведено на дистанционное обучение.(подробности)

10 медработников скончались от коронавируса в Кузбассе

В Кузбассе от коронавируса скончались 10 врачей. Об этом в ходе брифинга 9 октября сообщил министр здравоохранения Михаил Малин.(подробности)

Стал известен возраст самого молодого скончавшегося от коронавируса пациента в Кузбассе

Власти Кузбасса озвучили возраст самого молодого пациента с коронавирусом, скончавшегося в стационаре. Об этом стало известно в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в регионе.(подробности)

Министр здравоохранения Кузбасса разъяснил ситуацию с койками для заболевших коронавирусом

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин разъяснил положение с коечным фондом в регионе. Брифинг по эпидситуации прошел 9 октября.(подробности)