Кемерово снова стал лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки Кемерово стал лидером по числу новых заболевших коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба на утро 10 октября, в областном центре выявлена почти четверть всех случаев.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 40, Новокузнецк - 27, Междуреченск - 19, Осинники - 16, Киселевск - 13, Прокопьевск - 10, Белово - девять, Ленинск-Кузнейцкий - восемь, Анжеро-Судженск - семь, Юрга- шесть, по три случая – в Прокопьевском и Тисульском районах, еще по два – в Промышленновском муниципальном округе, Тяжинском и Яйском районах. Также по одному случаю выявлено в Гурьевском районе, Топкинском и Юргинском муниципальных округах.

Также за прошедшие сутки 102 пациента выписаны, еще трое скончались. В инфекционных больницах Кузбасса находятся 3454 больных коронавирусом, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2899 человек.

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