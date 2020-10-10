В Кузбассе из-за снегопадов открыт сезон зимнего содержания дорог. Фото: ФКУ "Сибуправдор"

В Кузбассе первые снегопады и заморозки заставили дорожников начать сезон зимнего содержания автомагистралей. Спецтехника уже вышла на федеральные трассы.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправдор», в среду, 7 октября, на сложных участках Р-255 «Сибирь» в Мариинском районе проведена первая в сезоне противогололедная обработка пескосоляной смесью для предотвращения скользкости. 8 октября рабочие продолжали эту работу. Основное внимание будет уделяться участкам со сложным рельефом, спусками и подъемами.

На данный момент дорожниками подготовлено достаточное количество противогололедных материалов для прохождения зимнего сезона - песка, технической соли и безхлоридных реагентов. Готовы к эксплуатации в общей сложности около 600 единиц спецтехники, в том числе около 200 современных комбинированных дорожных машин, а также автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики и тракторы.

-Контроль дорожной ситуации в круглосуточном режиме ведут диспетчерские службы с помощью автоматизированной системы метеообеспечения. Данные о погоде и состоянии дорожного покрытия на участках в режиме реального времени передают более 80 метеокомплексов, расположенных на сложных в содержании участках, - рассказали в учреждении. - Напоминаем автомобилистам о необходимости своевременно готовить автомобили к зимней эксплуатации и следить за прогнозом погоды.

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