Кемеровчане просят разобраться с пробками на выезде в Новосибирск. Фото "Кузбасс Онлайн"

Кемеровчане просят разобраться с пробками, которые возникают на выезде из города в Новосибирск на так называемом Горбатом мосту. В приложении «Кузбасс Онлайн» к властям обратилась одна из жительниц города.

-Прошу решить проблему постоянной пробки на Горбатом мосту. Особенно, когда с 16 до 18 часов примерно все выезжают с работы, - написала горожанка. - Машины, автобусы, грузовые, все стоят в пробке от получаса до часа просто, чтобы выехать с Горбатого моста. Несколько фактов. Во-первых, красный свет горит 2 минуты, а зеленый 30 секунд для выезжающих с Горбатого, это мало, вчера засекала специально; сделайте зеленый свет большей продолжительности в промежутке с 16 до 18 хотя бы. Во-вторых, эта пробка вынуждает людей нарушать ПДД: выезжать из всевозможных закоулков не по правилу приоритета, ехать по трамвайные путям. То, что повесили камеры на перекресток, это не поможет никак. […] Про то, что Горбатый мост нужно ремонтировать, вообще не хочу напоминать.

Городские власти отреагировали на сообщение и постарались объяснить ситуацию.

-Высокая длительность цикла на пересечении Кузнецкий –Сибиряков-Гвардейцев обусловлена обеспечением безопасности автомобильного движения, путем его разделения в разные фазы, что приводит к усложнению цикла и росту транспортных задержек. В связи с высокой интенсивностью движения транспортных потоков со всех направлений на подходе к пересечению, увеличение времени разрешающего сигнала для потока, движущегося от улицы Мартемьянова, ухудшит условия движения по проспекту Кузнецкому и снизит суммарную пропускную способность перекрестка.

В настоящее время специалистами МБУ «ЦОДД» проводится наблюдение и рассматривается возможность оптимизации работы светофорного регулирования на пересечении просп. Кузнецкий – улица Сибиряков-Гвардейцев.