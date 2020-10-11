16-летний подросток бесследно пропал в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Больше суток волонтеры в Кузбассе ищут 16-летнего подростка. Он ушел из дома и пропал.

О поисках 16-летнего Давида Бузылева сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». На сегодняшний день известно, что подросток ушел в неизвестном направлении 10 октября 2020 года. С тех пор он не выходил на связь, а его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза черные.

В день исчезновения был одет: серая ветровка, синие штаны с белыми лампасами, черные резиновые тапки.

Если вам известно местонахождение подростка или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.