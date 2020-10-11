Горящий на кузбасской улице автомобиль попал на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Утром 11 октября в Ленинске-Кузнецком согрел автомобиль. Полыхающую машину очевидцы сняли на видео.

Кадры с горящим автомобилем очевидцы разместили в социальных сетях. Камера зафиксировала объятую пламенем машину, а также то, как ее пытаются потушить.

«Сгорела «Газель» возле шашлычки, поворот на совхоз. У кого то не очень доброе утро выдалось», - такой подписью сопроводил автор снятое видео.

Судя по видео, которое сняли очевидцы, сначала владельцы машины и неравнодушные граждане пытались потушить огонь самостоятельно, однако потом обратились за помощью к пожарным. Прибывшие расчеты в считанные секунды ликвидировали пожар.

- Сообщение о пожаре в частном автомобиле на улице Облепиховой поступило в 07.40. Пожар был ликвидирован в 07.52, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 10 человек и две единицы техники.