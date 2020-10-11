Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе

Еще четверо пациентов с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Кузбассе за минувшие сутки зафиксировано еще несколько случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Сейчас общее число пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19 выросло до 145 человек.

По данным оперативного штаба, еще четыре человека, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались в кузбасских больницах. У троих из них болезнь развивалась на фоне сопутствующих заболеваний. В общей сложности число умерших с начала пандемии достигло 145 человек.

У мужчины 1951 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца и генерализованного атеросклероза.

У мужчины 1977 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся развитием ишемической болезни сердца. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени.

У женщины 1955 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся ишемическим инсультом. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета.

У мужчины 1956 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Отметил также, что минувшие сутки выявлено 190 новых случаев заболевания. Всего же с начала пандемии коронавирус диагностировали у 11 890 человек.

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