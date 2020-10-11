Новый антирекорд: еще у 190 кузбассовцев выявили коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу на 190 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе. На утро 11 октября выявлено 11 890 случаев заболевания страшным вирусом.

По данным областного оперативного штаба, в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом – сразу на 190 человек за минувшие сутки. Из 11 890 человек – а именно у стольких кузбассовцев выявили COVID-19 с начала пандемии – 3582 сейчас находятся на лечении в инфекционных стационарах. Одновременно с этим 8163 уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из больниц. О последних 58 случаях выздоровления стало известно на утро 11 октября.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3316 человек, - отметили в оперативном штабе

Одновременно с этим выросло и число случаев смерти среди пациентом с коронавирусом. Так, еще четыре человека скончались за минувшие сутки. в общей сложности число умерших достигло 145 человек с начала пандемии.

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