Назван город с наибольшим числом заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кузбассе медики выявили 190 случаев заболевания коронавирусом. При этом 43 заболевших проживали в одном и том же городе.

Как сообщает областной оперативный штаб Кузбасса, наибольшее число заболевших за сутки оказалось в Новокузнецке. Здесь диагноз подтвердился сразу у 43 человек. В Новокузнецком муниципальном районе также есть один заболевший.

В Кемерове на утро 11 октября выявили еще 18 случаев заболевания.

В Киселевске диагноз подтвердился еще у 17 человек.

По 15 человек заболели в Белове и Прокопьевске.

По 10 жителей Анжеро-Судженска и Таштагольского муниципального района также оказались в числе заразившихся коронавирусом.

В Междуреченске и Осинниках по девять человек заболели коронавирусом.

Подтвердился диагноз у восьми жителей Ленинска-Кузнецкого. А в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – шесть новых заболевших.

В Березовском у семи человек тесты на коронавирус оказались положительными, а в Мысках – у шестерых. В Гурьевском муниципальном округе четыре новых заболевших.

По два человека заболели в Калтане, Полысаеве, Беловском муниципальном районе и Промышенновском муниципальном округе.

По одному новому заболевшему в Краснобродском, Юрге, Тисульском муниципальном районе и Яшкинском муниципальном округе.