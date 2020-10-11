Назван город с наибольшим числом заболевших коронавирусом в Кузбассе
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки в Кузбассе медики выявили 190 случаев заболевания коронавирусом. При этом 43 заболевших проживали в одном и том же городе.
Как сообщает областной оперативный штаб Кузбасса, наибольшее число заболевших за сутки оказалось в Новокузнецке. Здесь диагноз подтвердился сразу у 43 человек. В Новокузнецком муниципальном районе также есть один заболевший.
В Кемерове на утро 11 октября выявили еще 18 случаев заболевания.
В Киселевске диагноз подтвердился еще у 17 человек.
По 15 человек заболели в Белове и Прокопьевске.
По 10 жителей Анжеро-Судженска и Таштагольского муниципального района также оказались в числе заразившихся коронавирусом.
В Междуреченске и Осинниках по девять человек заболели коронавирусом.
Подтвердился диагноз у восьми жителей Ленинска-Кузнецкого. А в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – шесть новых заболевших.
В Березовском у семи человек тесты на коронавирус оказались положительными, а в Мысках – у шестерых. В Гурьевском муниципальном округе четыре новых заболевших.
По два человека заболели в Калтане, Полысаеве, Беловском муниципальном районе и Промышенновском муниципальном округе.
По одному новому заболевшему в Краснобродском, Юрге, Тисульском муниципальном районе и Яшкинском муниципальном округе.