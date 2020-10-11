Из-за опасного наследства кемеровчанка пошла в полицию Фото: Иван ПРОХОРОВ

Опасное наследство оставил своей супруге один из жителей Кемерова. После смерти мужа женщина была вынуждена обратиться в полицию.

66-летняя жительница города Кемерова после смерти супруга вступила в права наследования. Помимо прочего муж оставил ей ружье. Женщина посчитала, что огнестрельное оружие ей не нужно, поэтому решила обратиться за помощью в полицию. Об опасном наследстве она сообщила в правоохранительные органы, и вскоре к ней домой прибыл участковый.

Участковый уполномоченный полиции, оформив получение от кемеровчанки оружия, передал ружье на экспертизу. По результатам этой экспертизы будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим, что добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, патроны и взрывчатые вещества граждане освобождаются от уголовной ответственности и даже могут получить вознаграждение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, расценки на добровольное сданное оружие и боеприпасы колеблюдтся от пяти рублей за один патрон до 30 тысяч рублей за гранатомет, пулемет или автомат.