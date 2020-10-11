Внезапное тепло придет в Кузбасс в понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 12 октября, в Кузбассе значительно потеплеет, особенно в сравнении с последними днями.

Синоптики дали прогноз погоды на первый рабочий день недели. После нескольких дней, в течение которых в регионе шел снег и дождь, а ночные температуры опускались намного ниже нуля, в Кузбасс вновь возвращается тепло. Так, в ночь на понедельник, 12 октября, по области ожидается от -3 до +2 градусов. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, при этом осадки будут умеренными и пройдут лишь местами. В Кемерове температура воздуха ночью будет держаться в пределах -1…+1 градуса.

Днем в понедельник будет облачно, местами пройдут дожди. В разных районах региона температура воздуха будет держаться в пределах +1…+6 градусов. В Кемерове ожидается +3…+5 градусов. скорость южного ветра не превысит 4-9 метров в секунду.