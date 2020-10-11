В кузбасском лесу пропал 41-летний мужчина. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Один из жителей Кузбасса ушел в лес, а потом перестал выходить на связь с родными и близкими. О поисках пропавшего объявили волонетры.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 41-летнегоЕвгения Кольчугина, жителя дереви Чигироь Беловского района. На данный момент известно, что 10 октября он ушел из своего дома в лес и не вернулся. На связь он также не выходит.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черно-серую куртку, черные джинсы, черные калоши, черную вязаную шапку.

Если вы вам известно местонахождение Евгения Кольчугина или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам 8-800-700-54-52.