Новокузнечане просят помочь восстановить каток. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка.

Жители Заводского района города Новокузнецка просят кузбассовцев помочь им отремонтировать каток. Спортивная площадка уже давно нуждается в ремонте, однако силами жителей это сделать сложно.

Активисты, живущие в Заводском районе Новокузнецка, подали заявку на участие в общероссийском конкурсе «Голосуй за свой каток!» В случае победы действующую, но старенькую хоккейную коробку в их дворе отремонтируют. А чтобы увеличить шансы на победу, активисты просят проголосовать за них.

Дворовой каток расположен возле одного из домов в Заводском районе. Ее построили более 20 лет назад, и с тех пор на площадке не проводилось нкапитального ремонта. Жители окрестных домов сами заботятся о ее состоянии, ведь в округе живет немало семей с детьми. Но помимо заливки и обновления льда нужно еще и нормальное ограждение, а также сетка. Увы, на это средств нет. Однако есть возможность выиграть в общероссийском конкурсе реставрацию коробки. Чтобы поддержать новокузнечан, нужно пройти по ссылке и проголосовать за их проект.