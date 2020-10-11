Танцы с элементами стриптиза устроил кузбассовец на дороге. ФОТО: vk.com, "Ленинск-Кузнецкий"

Житель кузбасского города устроил танцы прямо на проезжей части. Мужчина вдохновенно танцевал и мешал движению автотранспорта.

В Ленинске-Кузнецком местные жители сняли на видео танцы, которые устроил горожанин. Местом для демонстрации хореографических способностей мужчина выбрал проезжую часть. Судя по кадрам, снятым очевидцами, мужчину пытались остановить автомобилисты, однако он игнорировал их требования покинуть проезжую часть. В какой-то момент мужчина даже начал раздеваться, но, в конце концов, решил остаться в одежде.

«Ему просто хорошо», - отметил один из подписчиков сообщества, где появилось видео.

«Он просто живет в кайф», - поддержал его другой подписчик.

«В гаишника решил поиграть», - предположил третий.

Большинство пользователей соцсетей пришли к выводу, что мужчина употребил запрещенные вещества. Как долго танцор оставался на проезжей части, неизвестно.